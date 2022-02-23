Пенсионный фонд РТ напомнил об особенностях назначения пенсий военнослужащим

Военные пенсионеры, получающие выплаты за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств, могут претендовать на вторую пенсию по линии Пенсионного фонда – страховую по старости. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«Назначенная по линии ПФР страховая пенсия ежегодно индексируется государством, и размер ее подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно по уплаченным страховым взносам предыдущего года, если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях. Сегодня в Татарстане страховую пенсию по старости получают более 11 тыс. военных пенсионеров, в том числе 558 человек по Байконуру», – проинформировал управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Пресс-служба татарстанского отделения фонда пояснила, что если военнослужащие после увольнения в запас продолжают трудовую деятельность на гражданской службе, то работодатели производят за них уплату страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования, как и всем другим наемным работникам. Это позволяет военному пенсионеру формировать пенсионные права, которые фиксируются в базе данных Пенсионного фонда.

В дальнейшем возникает право на получение второй пенсии по линии ПФР при наличии установленной пенсии по линии силового ведомства — за выслугу лет или по инвалидности и при соблюдении ряда условий. Необходимо, чтобы военный пенсионер был зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования, имел СНИЛС, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Также требуется достижение общеустановленного возраста – 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин – или возраста, дающего право на досрочное назначение пенсии. К примеру, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и пр. Помимо этого, необходимо наличие стажа в гражданских учреждениях и организациях. Требуемый страховой стаж в 2022 году составляет 13 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году.

Кроме того, должны быть сформированы индивидуальные пенсионные коэффициенты. Назначается страховая пенсия по старости военным пенсионерам без учета фиксированной выплаты.