ПФР: Пенсия лиц старше 80 лет или со стажем на Севере увеличивается в любое время года

Повышение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано к фиксированным датам. Об этом напоминает Пенсионный фонд России на своем сайте.

В подобных случаях увеличение выплат происходит при наступлении соответствующих обстоятельств. В частности, выплаты тем, кому исполнилось 80 лет, увеличиваются со дня достижения этого возраста, пояснили в ПФР.

«Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки — Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Отсутствует привязка к фиксированной дате повышения пенсии и у работающих пенсионеров, если у них появляется новый стаж на Севере.

«В таком случае надо только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца», — уточнили в Пенсионном фонде.

При этом полностью выработавшие северный стаж имеют право уйти на пенсию на пять лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимальный северный стаж равняется 15 годам работы на Крайнем Севере и 20 годам — в приравненных к нему местностях.

Вместе с тем страховой стаж должен составлять 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. При не выработанном полностью северном стаже возраст назначения пенсии уменьшается за каждый год, отработанный на Севере, заключили в ПФР.