ПФР объявил о приеме заявлений на новые выплаты на детей от 8 до 17 лет с 1 мая

Пенсионный фонд России начнет прием заявлений на новые пособия семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с 1 мая. Об этом сообщает сегодня пресс-служба фонда.

«Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет», — сказано в сообщении.

При назначении нового пособия будет учитываться размер дохода семьи. Выплату получат семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.

На портале госуслуг 1 мая появится электронная форма заявления. По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, ежемесячная выплата будет осуществляться за прошедший период начиная с 1 апреля, но не ранее месяца достижения ребенком возраста восьми лет.

Новая выплата со временем заменит ежемесячное пособие одиноким родителям и будет также назначаться полным семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в Татарстане на человека — сейчас это 10 756 рублей.

Как уточнили в пресс-службе Отделения ПФР по РТ, заявления, поданные раньше 1 мая, будут аннулированы. Число предполагаемых получателей новой выплаты в Татарстане в ведомстве не назвали, сославшись на то, что она носит заявительный характер.

Кстати, размер самой выплаты зависит от дохода и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты составит 50%, в среднем по стране это 6150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи всё равно окажется меньше прожиточного минимума на человека, то пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи будет ниже прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В настоящее время выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.