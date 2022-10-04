ПФР объяснил, как татарстанцам старше 80 лет оформить компенсационную выплату

Сегодня в Татарстане проживает более 137 тыс. жителей, отметивших 80-летний юбилей. Любой из них сможет получать 1200 рублей каждый месяц дополнительно, если за ним официально будет ухаживать неработающий гражданин. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

«В очередной раз хочу обратиться к гражданам старше 80 лет. У вас есть возможность получать дополнительно 1200 рублей каждый месяц. Мы в Татарстане рассказываем о выплате на сходах граждан, на телевидении, по радио, звоним каждому престарелому человеку, у кого еще нет этой выплаты, объясняем, призываем, делаем всё, чтобы ее оформляли», — заявил он.

Главным критерием к претендующему на роль ухаживающего выступает отсутствие трудоустройства. Гражданин не должен иметь никакого дохода. Ухаживающим может быть любой человек, даже школьник, но не моложе 14 лет и не являющийся получателем пенсии. При этом не учитываются родственные связи и фактор совместного проживания.

«Есть важный момент: если ухаживающий за пожилым трудоустроится, то денежные средства у него будут взысканы. К примеру, 1200 рублей получает бабушка, а компенсационная выплата будет взыскана у него. Поэтому о трудоустройстве он должен оперативно уведомить органы Пенсионного фонда», — отметил Вафин.

Заявление на компенсацию подается и пенсионером, достигшим 80 лет, и неработающим гражданином трудоспособного возраста, который будет за ним ухаживать. Сделать это можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru), либо лично посетив клиентскую службу Пенсионного фонда. При этом у человека, осуществляющего уход, формируются пенсионные права (если это учащийся, то буквально со школьной скамьи).