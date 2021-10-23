ПФР: Нерабочие дни в ноябре не скажутся на выплатах пенсий

Представители пенсионного фонда пояснили, что задержек социальных выплат (пенсий) из-за объявленных нерабочими дней в начале ноября не будет, передает «Российская газета».

Так, выплаты приходящиеся на праздничные дни 4 и 5 ноября будут перечислены заранее (вне зависимости получает их гражданин на счет или наличными).

Кроме того, сотрудники ПФР и «Почты России» продолжат работу в период ограничений, за исключением праздничным дней, благодаря чему удастся избежать задержек.

Если же граждане желают обратиться по другим вопросам в клиентскую службу пенсионного фонда лично (не через портал Госуслуг), то им следует уточнить даты и время работы конкретного отделения заранее.