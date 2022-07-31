ПФР напомнил о повышении пенсий работающих пенсионеров в августе

В августе работающих пенсионеров-россиян ожидает перерасчет выплат, напоминает отделение ПФР по Москве и области. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР», — уточнили в фонде.

ПФР сообщает, что размер прибавки будет зависеть от того, какой была заработная плата пенсионера в 2021 году — от страховых взносов, уплаченных работодателем, и пенсионных коэффициентов. Причем перерасчет затронет как сотрудников компаний, так и самозанятых, которые сами выплачивают взносы.

В заключение в фонде напомнили, что прибавка ограничивается тремя индивидуальными пенсионными баллами.

Напомним, что с июня по инициативе Президента России Владимира Путина выплаты неработающим пенсионерам были повышены на 10%.