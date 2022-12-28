ПФР досрочно перечислит татарстанцам детские пособия и социальные выплаты

К новогодним праздникам жители Татарстана досрочно получат декабрьские ежемесячные выплаты на детей и пособия беременным женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по РТ.

«Более 118 тыс. человек получат выплаты досрочно. Раньше графика выплаты будут перечислены гражданам, получающим меры поддержки через кредитные учреждения», — проинформировали в ПФР.

Завтра, 29 декабря, (а не 3 января 2023 года, как предполагается графиком) на счета получателей поступят ежемесячные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет, по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Получатели ежемесячных выплат через отделения Почты России пособия за декабрь получат по графику — с 3 по 25 января 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на портале госуслуг появилась возможность подать заявление на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Сделать это лично в отделениях Социального фонда жители смогут с 9 января 2023 года.