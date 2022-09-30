ПФР открыл кампанию по повышению пенсионной грамотности татарстанцев

В единый день пенсионной грамотности – 3 октября – Пенсионный фонд России по всей стране, в том числе и в Татарстане, проведет уроки по основам пенсионного обеспечения для школьников и студентов средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«Сотрудники татарстанского Отделения Пенсионного фонда расскажут учащимся всех районов республики о том, что такое пенсионные права, как они формируются и от чего зависят, почему нужно заботиться о будущей пенсии смолоду и почему важно получать „белую зарплату“. В территориальных отделениях Пенсионного фонда для учащихся пройдут экскурсии», — сказано в сообщении.

Школьники и студенты смогут почерпнуть знания о пенсионном законодательстве самостоятельно, при помощи учебного пособия «Все о будущей пенсии» и обучающего интернет-ресурса – «Школьникам о пенсиях». Это сайт, на котором в наглядной и увлекательной форме рассказывается о том, как устроена российская пенсионная система и как правильно начинать формирование будущей пенсии. Занятия с учащейся молодежью продлятся до конца года.