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Общество
28 января 2022  15:40

ПФР будет предоставлять Росстату обезличенные данные для составления статистики

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Пенсионный фонд России будет предоставлять Росстату обезличенные данные индивидуального учета для формирования статистики. Закон об этом подписал Президент РФ Владимир Путин. 

Среди информации, которую сможет получить Росстат, — сведения о мерах поддержки или иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные. 

Новация позволит повысить качество официальной статистической информации, снизить отчетную нагрузку на респондентов.

#пфр #росстат
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