ПФР будет предоставлять Росстату обезличенные данные для составления статистики
Пенсионный фонд России будет предоставлять Росстату обезличенные данные индивидуального учета для формирования статистики. Закон об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.
Среди информации, которую сможет получить Росстат, — сведения о мерах поддержки или иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные.
Новация позволит повысить качество официальной статистической информации, снизить отчетную нагрузку на респондентов.