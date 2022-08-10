Более 84 тыс. татарстанцев доверили ПФР оформление пенсий через Интернет

В 2022 году более 84 тыс. татарстанцев направили сведения в Пенсионный фонд по электронным каналам связи, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уже 84 тыс. страхователей республики заключили с Пенсионным фондом России соглашение об обмене документами по электронным каналам связи, в том числе для оформления пенсий своим работникам через работодателя», – сказано в сообщении.

При наличии письменного согласия будущего пенсионера кадровая служба предприятия заблаговременно направляет по защищенным каналам связи в ПФР документы, необходимые для назначения пенсии.

Предварительно гражданину необходимо ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также при личном обращении в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

В случае отсутствия каких-либо сведений, влияющих на процесс назначения страховой пенсии по старости, страхователями или работниками представляются необходимые документы. Также недостающие сведения специалисты Пенсионного фонда узнают самостоятельно, направив соответствующие запросы в архивы и организации, где трудились люди. Таким образом, к моменту наступления у человека права на пенсию ему останется лишь подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ПФР.