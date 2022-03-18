Пенсионный фонд: 295 тыс. татарстанцев выбрали электронные трудовые книжки

Выбор в пользу электронной трудовой книжки в настоящее время уже сделали около 295 тыс. татарстанцев. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по РТ.

«Главное преимущество, которое дает электронная книжка, – возможность пользоваться документом дистанционно. Устраиваясь на новую работу, достаточно скачать выписку из ЭТК и отправить работодателю», – отметил управляющий ОПФР РФ по РТ Эдуард Вафин.

Трудовая книжка – основной документ, который подтверждает осуществление трудовой деятельности и стаж человека. Татарстанцы вправе выбрать вид документа самостоятельно – бумажный или электронный. Получить информацию из электронной трудовой книжки жители республики могут в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Электронная выписка со сведениями о трудовой деятельности формируется в pdf-формате и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ (межрегиональный информационный центр) ПФР. Документ можно сохранить на стационарном компьютере или мобильном устройстве, при необходимости распечатать или направить по электронной почте.