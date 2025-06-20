ПФО стал одним из лидеров в стране по числу инвесторов, которые ждут IPO госкомпаний

75% российских частных инвесторов готовы инвестировать в IPO госкомпаний. К такому выводу пришли аналитики «СберИнвестиций» в результате проведенного опроса. Напомним, что IPO – это первое публичное размещение акций компании на бирже.

В Приволжском федеральном округе 80% частных инвесторов готовы вложить деньги в IPO госкомпаний. Среди наиболее ожидаемых эмитентов — Росатом, Роснано, Ростех, Роскосмос, РЖД, Дом.РФ.

В целом 68% российских частных инвесторов держат акции после IPO, рассчитывая на рост ценных бумаг в долгосрочной перспективе. Почти 50% опрошенных принимают решения, опираясь на советы аналитиков, а около 16% участников опроса — на узнаваемость бренда. Ключевыми критериями выбора компании являются перспективы развития (73%), финансовые показатели (64%), прозрачность отчётности и стабильная дивидендная политика (54%).

Среди компаний, которые уже торгуются на бирже, инвесторы хотят видеть больше эмитентов из IT-сектора (51%), электроэнергетики (45%), потребительского сегмента (36%), транспорта (33%) и химии (32%). Финансовый сектор также сохраняет высокую привлекательность (31%). «В среднем в IPO перспективных компаний через «СберИнвестиции» участвуют десятки тысяч инвесторов. Мы видим огромный потенциал для роста, если на рынок выйдут государственные гиганты. Инвесторы их ждут, доверяют и готовы вкладываться на долгий срок. Появление госкомпаний на бирже — мощный драйвер для достижения цели по увеличению капитализации рынка акций до 66% ВВП к 2030 году», – пояснил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Опрос проводился с 4 по 10 июня 2025 года, в нём приняли участие около 1,5 тысячи инвесторов.