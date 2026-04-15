ПФКИ представил первого в MAX помощника для подготовки грантовых заявок

Президентский фонд культурных инициатив представил первого в MAX помощника подготовки грантовых проектов — чат-бот ПФКИ, который поможет заявителям оперативно получить ответы на вопросы, сориентироваться в конкурсной документации и найти необходимые образовательные материалы, сообщили в пресс-службе ПФКИ. Фонд также объявил 15 апреля о старте заявочной кампании на новый грантовый конкурс. Заявки принимаются до 30 июня включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Авторы проектов в случае победы смогут начать их реализацию с января 2027 года. Подать свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

В конкурсе представлено 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы». Также в заявке участник должен указать, какая из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует его проекту.

«Президентский фонд культурных инициатив объявляет 17-й грантовый конкурс. Мы приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Наша задача – поддержать инициативы, где за яркой творческой идеей стоят настоящие ценности: патриотизм, семья, служение Отечеству. Фонд поддерживает проекты, которые формируют смыслы и отвечают на запросы общества», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Также на ресурсах фонда выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Заявители могут обратиться в один из 37 партнерских проектных офисов ПФКИ, которые работают в 34 регионах страны.

Сегодня генеральный директор ПФКИ Роман Карманов проведет вебинар, посвященный особенностям нового грантового конкурса. Присоединиться к просмотру можно на официальных страницах в социальных сетях (ВКонтакте, «Одноклассники»), а также на RUTUBE. Начало – в 10:00 по московскому времени, эфир можно будет просмотреть в записи.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента РФ Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в послании Федеральному собранию, и осуществляет деятельность на основании указа президента РФ от 17 мая 2021 года № 287. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны. Всего на данный момент поддержку получили 11 027 творческих проектов на общую сумму 45,45 млрд рублей.



