Пехотинцы российской армии создали подземный город с ловушками в Харьковской области

Пехотинцы 44-го армейского корпуса российской армии создали подземный город с ловушками в Харьковской области на случай штурма украинскими военными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подземный город российские бойцы возводили в промежутках между выполнением боевых задач, чаще всего ночью. На глубине нескольких метров разместили жилые комнаты, провели электричество и необходимые коммуникации. На случай возможной атаки украинских военных на основных входах поставили ловушки и продумали сеть скрытых выходов из каждого помещения.