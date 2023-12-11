«Пехота на кураже»: Военкор Сладков рассказал о завершающем этапе штурма Марьинки

О завершающем этапе штурма города Марьинка в Донецкой области, который ВСУ превратили в «неприступную крепость», рассказал военный корреспондент Александр Сладков. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, штурмовые действия в городе проводят бойцы 5-й мотострелковой бригады, а также 150-й мотострелковой дивизии. Сладков отмечает, что российские войска под прикрытием артиллерии продвигаются по крайним городским улицам Ивана Франко и Парижская коммуна.

«Георгиевка, Максимильяновка — это следующие небольшие сёла на нашем пути к вожделенному Курахову. А Курахово (10 км от Марьинки) — это крупный транспортный узел Донбасса, который пока контролируют ВСУ», – обозначил военкор следующие цели для продвижения ВС РФ.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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