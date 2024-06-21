Пехота, артиллерия и элитные подразделения: 46 нижнекамцев пополнили ряды ВС РФ

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня 46 жителей Нижнекмского района отправились на срочную службу в армию. Проводы по традиции прошли рано утром перед зданием военкомата. Эта отправка стала самой большой в рамках этого весеннего призыва.

На плацу были объятия, слова напутствия, иногда и слезы. Проводить парней пришли их близкие, в том числе родители, бабушки, дедушки и, конечно, друзья. Каждый желал ребятам достойно пройти это испытание длиною в 12 месяцев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В армии служить всегда — что раньше было, что сейчас — престижно. И надеемся на них, на молодежь. Хорошее поколение», — отметил провожающий Михаил Кирсанов.

«В армии сейчас нормально, потому что время идет, все меняется к лучшему. В армии сейчас служить можно и нужно. Самое главное, чтобы внук ушёл в армию, отслужил хорошо. И вернулся домой живым и здоровым», — пожелал Александр Петрунин — дедушка, который провожал внука.

«Я желаю всем, особенно своему брату, отслужить хорошо, чтобы было всё хорошо. Чтобы вернулся живым и здоровым домой», — поделилась нижнекамка Софья Тимофеева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Команда к автобусу для нижнекамцев ознаменовала начало армейской жизни – непростой, а временами даже тяжелой. Но все эти трудности можно преодолеть. Именно этого ребятам пожелал военный комиссар Газинур Ситдиков.

«Команда очень сплочённая, настрой боевой. Это радует, что и молодое поколение сейчас настроено на мужскую работу, на защиту своей Родины в любых ситуациях. И они не боятся армии», — сказал военком.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сначала нижнекамские призывники отправятся в Казань, там в республиканском военкомате они еще раз пройдут медосмотр, и уже после отправятся по воинским частям. Преимущественно проходить службу ребята будут в Центральном военном округе — в пехоте, артиллерии и элитных подразделениях.