Певице Ильмире Нагимовой присвоили звание «Заслуженный артист Татарстана»
Популярная исполнительница татарской эстрады Ильмира Нагимова удостоена почетного звания «Заслуженный артист Республики Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Артистка отмечена высокой государственной наградой за вклад в развитие музыкального искусства.
Этим же указом высокое звание получили и другие представители эстрады, театра и академического искусства.
За вклад в развитие музыкального искусства звания также удостоены:
- Ришат Фазлиахметов – певец, вокальный исполнитель ООО «БАРС-РЕКОРДС»;
- Зульфат Фахрутдинов – артист-вокалист (солист);
- артисты Государственного академического симфонического оркестра РТ (ГАСО РТ): Наталья Антонова, Дмитрий Любавин, Джанбек Монасыпов, Максим Монасыпов, Олег Мороз и Николай Усанов;
- Ренат Закиров – артист молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева;
- Адель Низамутдинов – артист оркестра Госансамбля кряшен «Бермянчек»;
- Сергей Русских – музыкант Культурного центра МВД по РТ.
За вклад в развитие театрального искусства:
- Евгений Быльнов и Виталий Дмитриев – артисты Казанского государственного театра юного зрителя;
- Айгуль Сагеева – артистка драмы Буинского государственного драматического театра.
За вклад в развитие хореографического искусства:
- Дамир Габбасов – артист балета Ансамбля танца «Казань»;
- Владислав Уткин – артист балета Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.