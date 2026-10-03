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Общество 3 октября 2026 12:27

Певице Ильмире Нагимовой присвоили звание «Заслуженный артист Татарстана»

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Певице Ильмире Нагимовой присвоили звание «Заслуженный артист Татарстана»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Популярная исполнительница татарской эстрады Ильмира Нагимова удостоена почетного звания «Заслуженный артист Республики Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Артистка отмечена высокой государственной наградой за вклад в развитие музыкального искусства.

Этим же указом высокое звание получили и другие представители эстрады, театра и академического искусства.

За вклад в развитие музыкального искусства звания также удостоены:

  • Ришат Фазлиахметов – певец, вокальный исполнитель ООО «БАРС-РЕКОРДС»;
  • Зульфат Фахрутдинов – артист-вокалист (солист);
  • артисты Государственного академического симфонического оркестра РТ (ГАСО РТ): Наталья Антонова, Дмитрий Любавин, Джанбек Монасыпов, Максим Монасыпов, Олег Мороз и Николай Усанов;
  • Ренат Закиров – артист молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева;
  • Адель Низамутдинов – артист оркестра Госансамбля кряшен «Бермянчек»;
  • Сергей Русских – музыкант Культурного центра МВД по РТ.

За вклад в развитие театрального искусства:

  • Евгений Быльнов и Виталий Дмитриев – артисты Казанского государственного театра юного зрителя;
  • Айгуль Сагеева – артистка драмы Буинского государственного драматического театра.

За вклад в развитие хореографического искусства:

  • Дамир Габбасов – артист балета Ансамбля танца «Казань»;
  • Владислав Уткин – артист балета Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.
#почетное звание #заслуженный артист рт
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