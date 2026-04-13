Певица Жасмин оплатит жилье и ремонт пострадавшей от наводнения семье из Дагестана

Певица Жасмин окажет помощь семье из Дагестана, пострадавшей от наводнения, оплатив им временное жилье, а также расходы на ремонт квартиры и необходимое оборудование для ликвидации последствий ЧП.

Квартира семьи, расположенная на цокольном этаже, была полностью затоплена и в настоящее время непригодна для проживания с детьми.

Съемное жилье для семьи будет оплачено певицей, также она возьмет на себя покупку техники для откачки воды и восстановительные работы.

Глава семьи Джанбулат во время наводнения помогал эвакуировать соседей и выносил людей из затопленных домов. «Вода у нас была буквально выше пояса», – рассказал он RT.

Он отметил, что ему удалось спасти других жителей, однако собственное имущество сохранить не получилось. «Помог другим, пострадал сам: у себя не успел вытащить ни телевизор, ни технику», – добавил он.

По словам мужчины, после первой волны паводка он почти сутки самостоятельно откачивал воду с помощью насосов, однако ситуация затем вновь ухудшилась.

«Остались без ничего – без жилья, без вещей», – сказал он, подчеркнув, что поддержку им также оказали неравнодушные люди.

Сейчас семья с двумя детьми и беременной женщиной временно проживает в гостинице и нуждается в долгосрочном съемном жилье и оборудовании для восстановления дома.