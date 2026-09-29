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Культура 29 сентября 2026 01:54

Певица Зарина Хасаншина скоро выйдет замуж

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Певица Зарина Хасаншина скоро выйдет замуж
Фото со страницы Зарины Хасаншиной в одной из социальных сетей

В жизни певицы Зарины Хасаншиной ожидаются очень радостные перемены – она собирается скоро выйти замуж. Недавно возлюбленный артистки пришел просить ее руки к ее родителям, сообщает «Интертат» со ссылкой на социальные сети.

Помня поговорку о том, что «счастье любит тишину», Зарина не стала публиковать совместные снимки с женихом. Однако она все-таки выложила фотографию с привезенными им красивыми и вкусными гостинцами.

«Бик бәхетле булып кына яшәргә язсын әле», – добавила артистка цитату из своей песни.

#татарская эстрада
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