Певица Света и Ильсия Бадретдинова выступят на Дне строителя в Челнах

12 августа на майдане парка «Прибрежный» состоится масштабный праздник, посвященный Дню строителя. Хедлайнерами события станут звезды российской и татарской эстрады — певица Света и Ильсия Бадретдинова. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Уважаемые челнинцы, первостроители, строители, гости города. Мы готовим для вас масштабную программу: это и театрализованное представление, и экстремальное шоу каскадеров», — анонсировал мероприятии замруководителя исполкома Айрат Ганиев, курирующий строительство в городе.

Начало Дня строителя — в 17.00. Праздник также украсят выступления артистов и творческих коллективов города. В завершение прогремит салют. Он запланирован на 21.00.

Певица Света известна хитами «Твои глаза», «Другая», «Дорога в аэропорт» и многими другими.