Певица Шульгина: одиноких женщин нужно освободить от работы по пятницам

Общественный деятель и певица Екатерина Шульгина предложила полностью освободить одиноких женщин от работы по пятницам, чтобы они могли уделять больше времени себе и личной жизни. В беседе с «Абзацем» она отметила, что такая мера в перспективе поспособствует созданию большего количества семей и улучшит демографическую ситуацию в стране.

По ее словам, для одиноких девушек, особенно с детьми, должна быть четырехдневная рабочая неделя. Это даст им возможность устраивать личную жизнь и находить время для себя. Певица подчеркнула, что время является важнейшей ценностью, и когда женщина может тратить на себя больше времени, она чувствует себя иначе и идет на свидание с другим настроением. Она добавила, что если женщина не вышла замуж до 28 лет, то с этого возраста ей можно освобождать время.

Шульгина также предложила рассмотреть возможность дополнительного выходного для многодетных матерей, чтобы они могли уделять внимание семье.