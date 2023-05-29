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Певица Слава госпитализирована в Москве
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Певица Слава (Анастасия Сланевская) попала в одну из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких. Сейчас ее обследуют, чтобы уточнить диагноз, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Николая Макарова.
«Подозрение на воспаление легких, но это не факт», — отметил он.
По словам Макарова, певице стало нехорошо, у нее поднялась температура. Поэтому врачи порекомендовали ей лечь на обследование.
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