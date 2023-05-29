news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 29 мая 2023 16:31

Певица Слава госпитализирована в Москве

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Певица Слава (Анастасия Сланевская) попала в одну из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких. Сейчас ее обследуют, чтобы уточнить диагноз, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Николая Макарова.

«Подозрение на воспаление легких, но это не факт», — отметил он.

По словам Макарова, певице стало нехорошо, у нее поднялась температура. Поэтому врачи порекомендовали ей лечь на обследование.

#певица #госпитализация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное