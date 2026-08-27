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Культура 27 августа 2026 08:10

Певица Севиль назвала прошедшую в Казани «Новую волну» калейдоскопом красок

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Певица Севиль назвала прошедшую в Казани «Новую волну» калейдоскопом красок
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певица Севиль из группы Artik & Asti назвала конкурс «Новая волна», прошедший в Казани, «калейдоскопом красок». Об этом артистка заявила журналистам на закрытии фестиваля.

«Я испытываю бурю эмоций. Я в восторге. И отдельная любовь – это Казань», – сказала она.

Единственное, по словам Севиль, что ее немного расстроило – это погода.

«Я не буду кривить душой. Я южный человек, поэтому мне очень холодно», – подчеркнула она.

В Казани с 20 по 26 августа прошел Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026».

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#новая волна
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