Певица Нюша (Анна Шурочкина) официально сменила имя в документах, вернув себе настоящее имя спустя 19 лет сценической деятельности. Причины своего решения исполнительница объяснила подписчикам в социальных сетях.

По словам артистки, в ее жизни наступил новый этап. Она отметила, что последние пять лет проходит через различные трансформации, узнавая себя с новых сторон. Исполнительница подчеркнула, что сценический псевдоним NYUSHA никуда не исчезает и остается ее творческой частью, но в жизни она – Анна.

В 2007 году певица победила в телевизионном проекте «СТС зажигает суперзвезду», тогда же она официально сменила имя в паспорте на Нюшу. По словам знаменитости, родители – солист группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин и музыкант Ирина Калитченко – не возражали против этого решения.

Артистка также рассказала о своем детстве. Шурочкин и Калитченко развелись в 1992 году. По признанию Нюши, родителям не сразу удалось выстроить нормальные отношения, но ради дочери они прекратили конфликт. Певица отметила, что в детстве она комплексовала из-за развода матери и отца, считая себя недостойной безусловной любви, однако смогла проработать это в психотерапии.