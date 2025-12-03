Певица Наталья Подольская: Уверена, Татарстан гордится успехом Арины Кияшко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Арина Кияшко из Нижнекамска прошла большой путь на проекте «Голос. Дети» и завоевала второе место. Видно, что Татарстан гордится этим успехом. Об этом во время общения с журналистами сообщила одна из наставников проекта, певица Наталья Подольская.

«Арина Кияшко дошла практически до победы, за нее проголосовало огромное количество людей. Этот проект останется с ней на всю жизнь. Уверена, Татарстан гордится. Знаю, как за нее болели жители республики. Желаю ей большого творческого пути с большими результатами», – сказала исполнительница.

Напомним, что солистка из Нижнекамска Арина Кияшко завоевала второе место в проекте «Голос.Дети», набрав 35,6% голосов телезрителей. Она представляла команду оперной певицы Аиды Гарифуллиной.