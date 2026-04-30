Певица Мария Семенова представила песню о героях СВО и ожидании их возвращения с фронта

Заслуженная артистка Республики Татарстан и педагог по вокалу Мария Семенова представила новую композицию «Вернись». Песня посвящена российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также поддержке, которую им оказывают близкие – семьи и возлюбленные. Об этом «Татар-информу» сообщила сама Мария Семенова.

По словам исполнительницы, композиция стала выражением уважения к бойцам, проявляющим мужество и самоотверженность, защищая страну. Она подчеркнула, что отдельное внимание в песне уделено роли женщин – жен, матерей и девушек, чья любовь, вера и поддержка помогают военным сохранять стойкость и преодолевать трудности.

Артистка отметила, что эмоции, которые испытывают близкие, – страх, надежда и гордость – становятся важной внутренней опорой для бойцов. В композиции, по ее словам, отражены эти чувства и ожидание возвращения тех, кто дорог.

«Вернись» представлена как история о современном герое, которого дома ждет любящая женщина. В песне переданы ее переживания – тревога за жизнь близкого человека, страх перед неизвестностью, а также гордость и восхищение его поступками. Музыкальное и текстовое решение объединяет тему разлуки и надежду на скорую встречу.

Композиция доступна для прослушивания на основных музыкальных платформах и по ссылке.

Мария Семенова – популярная певица, участница международных мероприятий и крупных музыкальных проектов. В частности, она принимала участие в церемониях открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу – 2018, а также выступала экспертом в телешоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».