Певица Максим споет «Знаешь ли ты» на матче «Спартака» и «Зенита» за Суперкубок России

Известная певица Максим исполнит песню «Знаешь ли ты» на матче Суперкубка России по футболу, который пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

В финале Суперкубка страны сыграют питерский «Зенит» и московский «Спартак». Отметим, что песня «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном фанатов красно-белых. Также известно, что на матче выступит группа «Ленинград».

Напомним, что Максим исполняла песню «Знаешь ли ты» по завершении финальной игры за Кубок России, в которой победу одержал «Спартак». Матч прошел в Москве 29 мая на стадионе в Лужниках.