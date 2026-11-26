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Певица МакSим, которая является уроженкой Казани, поделилась подробностями борьбы с алкогольной зависимостью и рассказала о планах взять в семью приемного ребенка.

Артистка призналась, что до сих пор не может точно объяснить, почему столкнулась с этой проблемой и в какой момент смогла оставить ее в прошлом. По этой причине ей трудно давать рекомендации людям, оказавшимся в похожей ситуации.

При этом, отметила знаменитость, преодоление зависимости во многом определяется индивидуальными особенностями человека, в том числе его характером, состоянием здоровья и взглядами на жизнь.

Также в беседе затронули вопрос о пополнении семьи. МакSим, которая воспитывает двух дочерей, подтвердила, что по-прежнему рассматривает возможность усыновления ребенка.

«Я не отказываюсь от этой мысли, просто пока судьба не благословляет меня на этот шаг. Я считаю, что такие решения должны приходить в свое время, когда ты внутренне чувствуешь, что готов к этому», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».