Певица Люся Чеботина заявила, что Казань у нее ассоциируется с «Новой волной»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впечатления от «Новой волны 2026», прошедшей в Казани, очень позитивные, заявила журналистам певица Люся Чеботина на закрытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки.

«Я хорошо отношусь к тому, что фестиваль проходит в Казани, потому что город всегда встречает нас тепло. И за два года проведения конкурса здесь у меня Казань уже ассоциируется с «Новой волной», – сказала она.

Чеботина добавила, что каждый раз, приезжая на этот фестиваль, она чувствует себя, как в большой семье.

«Я всех здесь уже давно знаю и люблю. И каждый раз, приезжая на «Новую волну», я снова окунаюсь в те самые эмоции, которые у меня были, когда я была конкурсанткой», – подчеркнула она.

По словам певицы, этот конкурс показывает, что Россия богата талантами.

«Мне нравится, что «Новая волна» дает серьезный трамплин для начинающих звезд», – заключила она.

В Казани с 20 по 26 августа прошел Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026».