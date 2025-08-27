Певица Лолита: «Казань – одно из мест, откуда совсем не хочется уезжать»

Певица Лолита поделилась впечатлениями от пребывания в Казани, где прошел Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». В соцсетях артистка призналась, что расставаться с городом ей было непросто, ведь Казань произвела на нее яркое впечатление.

По ее словам, за четыре дня она успела почувствовать атмосферу радушия и спокойствия.

«Я желаю «Новой волне» каждый год проводиться в Казани. Какие местные организаторы, какие люди! Я не видела ни одного кривого лица. Все улыбаются, все радушные. Какой-то покой, мир в душе, воспитание. Ну, просто Казань – удивительное место», – сказала Лолита.

Однако, как призналась артистка, без приключений поездка не обошлась. Сначала коллективу пришлось срочно ехать с одного казанского вокзала на другой, а затем, уже с тяжелыми чемоданами и музыкальным оборудованием, они по ошибке оказались в поезде до Красноярска.

«В итоге даже в нашем поезде я умудрилась сесть не в свое купе, и вещи помогала переносить проводница», – рассказала певица.

Несмотря на эти трудности, Лолита с юмором отнеслась к ситуации и призналась, что счастлива вернуться домой. Она поблагодарила организаторов конкурса и поздравила Игоря Крутого с «удивительным казанским творческим приключением». Отдельно певица отметила победителя конкурса Alex Lim, подчеркнув, что болела за него с первого дня и верит в его большое будущее.