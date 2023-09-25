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Певица Лилия Хамитова: Родила ребенка после диагноза «бесплодие»
Татарстанская певица Лилия Хамитова в телешоу рассказала, почему 20 лет назад прервала свою карьеру на эстраде. Артистка пояснила, что ушла со сцены ради сына.
«Я пропала из-за рождения сына. До этого мне поставили диагноз “бесплодие”. Когда забеременела, обещала себе, что 1 год я посвящу только ребенку. Поэтому надолго на гастроли не выезжала. Я по-настоящему поверила, что мотивация имеет силу. Я представляла себе, как у нас дома бегает малыш, раскидывала подаренные мне на концертах мягкие игрушки. Я верила, что трудности временные, и что у меня все будет хорошо. В возрасте 34 лет родила мальчика.
Он вырос хорошим, воспитанным. С уважением относится ко мне, к своей бабушке, которая всегда была рядом.
С отцом ребенка мы жили гражданским браком. Мы и сейчас общаемся, потому что у нас общий ребенок. На нашей с Винарисом свадьбе он тоже был. Он мне всегда говорил: “Лилия, не оставайся одна, найди себе пару”», – рассказала артистка.
Напомним, в августе 53-летняя певица вышла замуж за коллегу по цеху, артиста татарской эстрады 45-летнего Винариса Ильегета.
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