Певица Лилия Хамитова: Родила ребенка после диагноза «бесплодие»

Татарстанская певица Лилия Хамитова в телешоу рассказала, почему 20 лет назад прервала свою карьеру на эстраде. Артистка пояснила, что ушла со сцены ради сына.

«Я пропала из-за рождения сына. До этого мне поставили диагноз “бесплодие”. Когда забеременела, обещала себе, что 1 год я посвящу только ребенку. Поэтому надолго на гастроли не выезжала. Я по-настоящему поверила, что мотивация имеет силу. Я представляла себе, как у нас дома бегает малыш, раскидывала подаренные мне на концертах мягкие игрушки. Я верила, что трудности временные, и что у меня все будет хорошо. В возрасте 34 лет родила мальчика.

Он вырос хорошим, воспитанным. С уважением относится ко мне, к своей бабушке, которая всегда была рядом.

С отцом ребенка мы жили гражданским браком. Мы и сейчас общаемся, потому что у нас общий ребенок. На нашей с Винарисом свадьбе он тоже был. Он мне всегда говорил: “Лилия, не оставайся одна, найди себе пару”», – рассказала артистка.

Напомним, в августе 53-летняя певица вышла замуж за коллегу по цеху, артиста татарской эстрады 45-летнего Винариса Ильегета.