news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 22 октября 2026 12:16

Певица Лилия Муллагалиева рассказала о состоянии отца после операции

Читайте нас в
Певица Лилия Муллагалиева рассказала о состоянии отца после операции
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певица Лилия Муллагалиева сообщила, что ее отцу успешно провели сложную операцию. Об этом артистка написала на своей странице в социальных сетях.

Накануне хирургического вмешательства певица рассказала, что находится рядом с отцом и готовится к предстоящей операции.

Позже артистка поделилась хорошими новостями. По ее словам, операция прошла успешно, а отец пришел в сознание.

«Операция папы прошла успешно. Он пришел в сознание. Большое спасибо всем за добрые пожелания», – сообщила певица.

#певица #операция
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Жители ПФО рассказали, как пользуются цифровыми рублями

21 октября 2026
ТелекомДейли признал Билайн лидером по удобству доступа к ИИ

ТелекомДейли признал Билайн лидером по удобству доступа к ИИ

21 октября 2026
Новости партнеров