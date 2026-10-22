Певица Лилия Муллагалиева рассказала о состоянии отца после операции
Певица Лилия Муллагалиева сообщила, что ее отцу успешно провели сложную операцию. Об этом артистка написала на своей странице в социальных сетях.
Накануне хирургического вмешательства певица рассказала, что находится рядом с отцом и готовится к предстоящей операции.
Позже артистка поделилась хорошими новостями. По ее словам, операция прошла успешно, а отец пришел в сознание.
«Операция папы прошла успешно. Он пришел в сознание. Большое спасибо всем за добрые пожелания», – сообщила певица.