Певица Лэйна на телемарафоне «Всей семьей на выборы» рассказала о мужчине мечты

Певица Лэйна участвует в выборах Президента России в качестве блогера-наблюдателя на одном из избирательных участков Татарстана. Сегодня она стала гостьей 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ и рассказала, каким должен быть мужчина ее мечты.

«У меня статус блогера-наблюдателя. В своих соцсетях я показываю, что и как происходит. Встречала избирателей на участке в школе с песнями», — сообщила Лэйна.

Ведущая телемарафона заметила, что популярная певица и блогер пока ещё не замужем и поинтересовалась, каким должен быть ее избранник.

«Патриотом. Татарин или русский — не важно. Важно, чтобы меня любил и поддерживал», — ответила Лэйна.

Отметим, что марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиа-персоны, звезды татарской эстрады со своими родными.

Также в рамках телемарафона будут показаны репортажи из избирательных участков, где огласят данные о явках на выборах Президента РФ.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).