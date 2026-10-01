Певица Лейла Галиева рассказала, за сколько покупает себе вещи

Певица Лейла Галиева в интервью радиостанции «Кунель» рассказала, что всегда стремится красиво одеваться – как в повседневной жизни, так и на сцене.

«Я хочу выглядеть красиво, я хочу красиво одеваться. Я никогда не выходила из дома, не сделав прическу и не позаботившись о себе. Я должна быть красивой везде», – рассказала Галиева.

Она сообщила, что работает со стилистом уже 7 лет. Певица делится своими идеями, а стилист подбирает подходящие образы.

«Моя мама смеется надо мной, когда я говорю, что покупаю вещь за 50 тысяч, а продаю за 1,5 тысячи», – призналась она.