Певица Иркэ об инциденте в Челнах: Грубый ответ одного врача не означает, что все такие

Заслуженная артистка Татарстана Иркэ (Айгуль Миншакирова) в соцсетях рассказала, что не получила помощи в медучреждениях Челнов после перелома руки. Корреспондент «Татар-информа» связалась с певицей и узнала подробности этого инцидента.

История певицы Иркэ вызвала резонанс в интернете, поскольку она не единственная, кто сталкивается с проблемой больших очередей в медицинских учреждениях. Однако сама артистка в беседе с корреспондентом «Татар-информа» попросила не судить по этому случаю обо всем медперсонале Челнов. Она поблагодарила медиков, которые все-таки помогли ей и проявили настоящую заботу.

Напомним, артистка в Челнах неудачно упала и повредила руку. Она обратилась в отделение травматологии одной из поликлиник города, однако в приеме девушке отказали, потому что учреждение уже закрывалось. По совету персонала поликлиники артистка приехала в БСМП (больница скорой медицинской помощи), которая работает круглосуточно. Однако для того, чтобы попасть на прием, ей пришлось бы прождать 3-4 часа, поэтому певица решила уехать в Казань и показаться врачам там.

— В первую очередь, хочу сказать, что я выложила этот случай в свой сторис не для того, чтобы кого-то очернить или обвинить. Я приехала в поликлинику как самый обычный пациент. Может быть, если бы я заранее связалась с кем-нибудь, позвонила, то тогда приняли бы немного по-другому. А в соцсетях рассказала просто для того, чтобы показать, что к людям отношение может быть разное. В этом учреждении, может быть, работают сотни, тысяча сотрудников. Если один ответил грубо, это не значит, что все такие.

Давайте, лучше расскажу, с какими хорошими медиками я встретилась из-за этого случая. После Челнов мы приехали в Казань, и сразу обратились в РКБ. Я туда тоже пришла не как медийная личность, а как обычный пациент, через регистратуру. Наряду со всеми меня приняли, быстро сделали снимок, выявили перелом. Всего за полчаса девчонки из РКБ оперативно все сделали. Они меня как певицу узнали только в конце, и то лишь по голосу. Мне было очень приятно видеть, что в больницах нашей республики есть молодые и очень профессиональные ребята и девчата. Я им безумно благодарна.

Фото: © «Татар-информ»

— Можете рассказать подробнее, как все происходило в Челнах? Вам ведь не удалось получить помощь?

— В БСМП в Челнах дважды заполняла документы — сначала в одном месте, потом в другом. А у меня ужасно болела рука. Но я видела, что в очереди были люди, состояние которых намного хуже, чем у меня, даже с тройными переломами... Совсем бледные от боли. Они тоже стоят там же, в общей очереди. Почему их не смотрят раньше других, я этого не поняла. Женщина в регистратуре сказала, что у них такая очередь всегда. Я говорю: «Очень болит рука, просто хотела узнать, почему». Она ответила, что мне надо встать в очередь и подождать 3-4 часа. Такой ответ меня удивил, конечно. «Мне теперь с такой травмированной рукой уехать в Казань?» — говорю я. А она: «Как хотите».

— Но до БСМП вы пошли в поликлинику?

— Да, решила обратиться в поликлинику в Медгородке, рядом с тем двором, где я раньше жила в Челнах. При нас из дверей выходили мальчик с загипсованной рукой и его мама. В регистратуре мне подтвердили, что это травматология для любого возраста. Я объяснила девушке, что мне необходима помощь. Эта девушка ни в чем не виновата, она искренне хотела мне помочь. Даже звонила куда-то, объяснила ситуацию, узнала меня, сказала, что приехала певица Иркэ. Мне по телефону сказали, что поликлиника сейчас закрывается, и мне следует поехать в БСМП, которая работает круглосуточно. Знаете, я же просто хотела понять, почему у меня боль в руке усиливается, узнать, что с рукой. Я сказала: «Очень прошу, посмотрите, болит очень сильно. За руль сесть не могу, до БСМП на машине не доеду». Она мне ответила: «Берешь такси и едешь».

— Как вы добрались до Казани?

— Позвонили нашему водителю, он примерно в 15.30 был у БСМП, а туда я доехала сама за рулем. Быстро приехали в Казань. Чтобы снять боль в руке, принимала обезболивающие.

Мои зрители не остались равнодушными, поддерживали, помогали советами. Сказали, что самый лучший травмпункт — в РКБ. Если не получится, была возможность обратиться в частные клиники, но они в основном работали только до восьми вечера.

Из Челнов пришло много сообщений, в которых люди рассказывали похожие случаи. Некоторые говорили, что, предавая огласке, я могу помочь бороться с такими явлениями. Но я думаю, что та женщина, которая мне грубо ответила, не хотела зла. Возможно, я попала в такой момент, когда у нее не было настроения. Иногда ведь мы и сами можем даже не заметить, как неприветливо обращаемся с другими людьми.

Кто-то писал: «Видите, к заслуженной артистке Татарстана, матери троих детей, жене бойца СВО такое отношение, а какое отношение к остальным?» Я и сама немного спустилась на землю. Я-то представляла, будто все как в кино: быстренько зайду, меня примут, руку посмотрят. Была слишком наивной.

Не скрою, у меня есть знакомые врачи. Иногда и звонить приходится, например когда маме нужно лечение.

А что касается Челнов — если БСМП — единственный травмпункт не только для города, но и близлежащих сельских районов, тогда, наверное, надо бы подумать о создании еще одного травмпункта. Ожидать помощи врача по 3-4 часа — это невыносимо! Среди пациентов были люди в очень тяжелом состоянии. Я просто подумала, что это неправильно, так нельзя.

— Что с вашим творчеством? Концерты не будут отменены?

— Нет, все запланированные выступления будут. Для защиты травмированной руки я использую специальную пластмассовую вкладку. В конце августа выступления у меня каждый день. Для полного восстановления руки потребуется 5-6 недель. Я знаю, что все будет нормально.