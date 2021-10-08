Певица Иркә стала заслуженной артисткой Башкортостана

Татарская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Татарстана Иркә была удостоена звания «Заслуженная артистка Республики Башкортостан». Почетный знак исполнительнице вручал сам глава РБ Радий Хабиров. Фотографию с церемонии Иркә опубликовала у себя в Instagram.

«Сегодня день, когда простая девушка из деревни была удостоена звания заслуженной артистки Башкортостана. Еще более значимо то, что меня наградило само руководство республики. Плачу. Душа наполнена безмерным чувством благодарности», — написала на татарском языке певица.

Она поблагодарила за оказанную честь руководство РБ, своих слушателей, а также близких и семью. Иркә также отметила, что татары и башкиры — два родственных народа, и пожелала, чтобы они всегда жили в мире и согласии.

Подписчики и другие звезды эстрады поздравили исполнительницу со знаменательным событием. «Человек несгибаемой воли и духа», — написал певец Элвин Грей.