Певица Ильсия Бадретдинова показала, как работает в огороде

Ильсия Бадретдинова на концерте в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова в своем Телеграм-канале опубликовала видео, как она работает в огороде.

На выложенном певицей ролике видно, как она моет выкопанные корни лопуха. «Җыйдым, турадым, киптердем (в переводе – Собрала, нарезала, высушила)», – написала артистка.

Ильсия Бадретдинова также поинтересовалась у подписчиков, как они называют лопух («әрекмән») и крапиву («кычырткан»), а также как ей правильно использовать выкопанные корни лопуха.

Подписчики привели распространенные в местах их проживания названия лопуха (в том числе – «әпрәмән», «рахман яфрагы», «арекмен») и крапивы («кычыткан», «кечерткән», «кечерткен», «кесерткән»). Один из пользователей также рассказал, что много лет назад ему стало плохо от отвара из корня лопуха.

Настои и отвары из корня лопуха большого (иначе именуемого репейником) используются как мочегонное, потогонное и желчегонное средство, для лечения различных заболеваний пищеварительной системы, как часть комплексных сборов для больных подагрой и обменными артритами, а также как жаропонижающее.

Видео: t.me/ilsiabadretdinova.