Певица Ильмира Нагимова впервые показала сестру, погибшую 18 лет назад

Певица Ильмира Нагимова впервые показала свою старшую сестру Лилию. Кадры с близким человеком артистка оживила с помощью искусственного интеллекта и опубликовала в социальных сетях.

«Сегодня 18 лет, как тебя нет с нами, моя любимая сестра Лилия. Время идет, но ты навсегда останешься в наших сердцах. Очень скучаю и люблю», – написала Нагимова.

Ранее в интервью «Интертату» певица рассказывала, что была очень близка с сестрой.

«Она была моей такой любимой сестрой. Когда сестра возвращалась из Москвы в гости, я даже прятала ее паспорт, чтобы она не уезжала. Только после того, как она измучится в поисках паспорта и расплачется, я его отдавала… После ее отъезда я могла плакать по две недели. Вот такой была моя любовь к сестре. Я до сих пор ее помню», – вспоминала певица.

По словам Нагимовой, сестра не смогла обрести счастье в семейной жизни. Она рассказала, что Лилия поссорилась с мужем, вышла из дома и села в такси, которое попало в ДТП.

«Она не смогла быть счастливой, и ее жизнь закончилась трагически. Они поссорились с мужем, она вышла из дома и села в такси. На этом такси она попала в дорожно-транспортное происшествие», – рассказывала Нагимова.

Видео: соцсети Ильмиры Нагимовой