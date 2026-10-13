Певица Гузэлем рассказала о бытовых переменах после рождения детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Певица Гузэлем на своей странице в одной из социальных сетей рассказала об изменении собственных повседневных привычек после рождения детей. На это обратило внимание издание «Интертат».

«Вот как меняется жизнь, друзья. До рождения детей мы ходили в гости к младшему брату Салавата Азамату и невестке Алие. Когда мы поженились, у них было уже двое детей. Придем в гости, увидим детей, поиграем с ними и выпьем чай. И часто я замечала гору выстиранной одежды. Я думала, почему ее нельзя быстро собрать, погладить и убрать в шкафы», – поделилась воспоминаниями о прошлом артистка. И со смехом добавила: «Алия, прости».

Теперь, став матерью двоих детей, Гузэлем прекрасно понимает ситуацию, в которой ранее оказалась ее невестка.

«Теперь я чувствую то же самое. Одежда висит целую неделю. Не нужно гладить всё подряд. Гладить нужно только то, что будет надеваться сегодня. Самая большая победа – это пустая корзина для белья. Потому что корзина бездонна, а белье продолжает скапливаться. Это одновременно интересно и грустно», – заключила Гузэлем.