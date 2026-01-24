Певица Гузель Ахметова: «На мне каждую неделю в интернете кто-нибудь «женится»

Певица Гузель Ахметова рассказала «Интертату» о новых песнях, желании открыть школу вокала, своем отношении к знакомствам по интернету и об отсутствии личной жизни, которое ее не беспокоит.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не чувствую, какая из моих песен станет хитом. Зато чувствую чужие»

– Гузель, мы давно с вами не общались. Как ваши дела?

– У нас, у артистов, в декабре изматывающий график – концерты, корпоративы, поэтому сейчас мы «отходим». Я отдыхаю с дочерью, помогаю ей в учебе. Хотя и в декабре, несмотря на работу, старалась уделять ей время.

Записала много новых песен. В этом году выпущу шесть песен – о молодости, любви, одиночестве. Записали дуэт с парнем по имени Янгир, автор песни – мой брат Ирек Сакаев. Еще очень плотно работала с автором песен Венерой Махмутовой.

– Как вы выбираете песни?

– Не могу исполнять песню, если она не легла на душу. Даже когда автор говорит: «Она подходит вашему голосу, она ваша!»

Есть одна песня, которую я с детства с любовью пою и слушаю, – это «Ишкәкче» («Гребец»). Но мне и в голову не приходило, что ее автор – Зуфар Хайрутдинов. Узнала об этом только в конце прошлого года, когда он пригласил меня на свой юбилейный концерт и мы стали выбирать песню для исполнения. Алла бирса, скоро она увидит свет в моем прочтении.

– Вы чувствуете, какая песня станет хитом, а какая не будет слишком успешной?

– Свои я не чувствую, зато чувствую чужие (смеется). Очень многим говорю: «Это твоя песня, ее будут слушать». Выбираем песни и вместе с моей подругой, певицей Альбиной Кильдияровой. Ринас Ахметов тоже, написав трек, присылает мне и спрашивает: «Оставляю себе или как?» Мы с ним давние близкие друзья. В декабре 2023 года он с баянистом исполнил мне «Давыллар чәчәге» («Цветок бурь») и говорит: «Продам ее». А я сказала: «Нет, не продашь. Эта песня станет твоей визитной карточкой». И оказалась права. Эту песню полюбили, ее всегда просят.

Поэтому когда мне говорят: «Может, откроешь школу [вокала], у тебя хорошая интуиция», я отвечаю: «Кто знает, может, и открою». И на самом деле, кто знает? Все время ходить по концертам не получится. По профессии я юрист и театральный режиссер. Никогда не знаешь ведь, как жизнь сложится, поэтому и училась на юриста, думала, когда-нибудь пригодится. Но, может, и правда открыть школу вокала, сама об этом задумываюсь. Многие родители обращаются: «Может, позанимаетесь с ребенком, научите держаться на сцене?» Мне и самой, как режиссеру, нравится это дело. А еще режиссерское образование помогает в написании сценариев. И в целом при подготовке концертов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Башкортостане меня принимали как певицу из Казани, хотя я всю жизнь прожила в Уфе»

– Почему вы не работали по этой специальности?

– Я же поступала в Оренбургское училище искусств, чтобы стать танцовщицей. Меня уже почти взяли на хореографическое отделение, но в самый последний момент, когда я уже повернулась к двери, спросили: «Проблем со здоровьем нет?» Говорю: «Есть одна проблема, коленная чашечка выскакивает». Это результат моих танцев с двухлетнего возраста. Ну, они мне и сказали: «Какие вам тогда танцы, знаете, какие тут нагрузки?! Вы что, совсем без ног хотите остаться?» Поэтому поступила на режиссуру.

Но все равно во время режиссерской практики в Оренбургском драмтеатре работала и хореографом, и балетмейстером, ставила танцы… Может, оно и правильно, что не стала танцовщицей. При таких нагрузках действительно можно было остаться инвалидом на всю жизнь.

– Если бы вы стали танцовщицей, может быть, не было бы певицы Гузель Ахметовой.

– Да уж, если бы я была всего лишь танцовщицей… Мы ведь, к сожалению, даже имен-то их не знаем.

– У вас есть своя группа?

– Конечно! В прошлом году очень плотно работала с группой. Сейчас попросила у моего администратора небольшой отпуск. В феврале у меня несколько концертов. Но в Рамадан мы в этом году решили не работать. Народ во время поста все равно отдыхает, на концерты особо не ходят.

– Где вы популярнее, в Татарстане или в Башкортостане?

– Честно говоря, в последние годы я очень мало выступала в районах Татарстана. В казанских концертах участвую, но в районы с сольной программой не выезжала. Так что, отвечая на ваш вопрос, – думаю, что в Башкортостане.

А раньше была популярнее в Татарстане. Когда давала концерты в Уфе, зрители, которые поднимались на сцену с цветами, говорили: «Ой, спасибо, вы из самой Казани приехали». А я же всю жизнь прожила в Уфе. В начале концерта я всегда говорю: «Я – ваша». Уж не знаю, как они слушают (смеется). В Башкортостане меня принимали как казанскую певицу, потому что я «приехала из Казани». А так я всю жизнь здесь жила и, наверное, буду жить, хотя меня и приглашают постоянно в Казань.

Обе республики для меня одинаково дороги, Татарстан я тоже очень сильно люблю.

Фото: © из личного архива Гузель Ахметовой

«Личная жизнь где-то на сорок первом месте»

– Новый год удалось встретить дома?

– Да, встречала дома с сестрой, дочерью и мамой. В этом году спокойно провели праздники.

– Вы постоянно в разъездах. Хватает ли дочери вашего внимания, воспитания?

– Со мной, слава Богу, живет моя сестра, она учительница. Я оставляю с ней дочь и со спокойной душой еду на гастроли. Няня – это все равно няня, чужой человек.

Я и концертов сейчас стараюсь не брать слишком много. Все равно ребенку нужна мама.

– А в личной жизни есть новости?

– О личной жизни я уже не думаю (смеется). Она где-то на сорок первом месте.

– Но такой красивой, позитивной женщине, как вы, наверное, многие оказывают знаки внимания.

– На мне каждую неделю в интернете кто-нибудь «женится» (смеется). Говорят: «На руках тебя буду носить!» По правде говоря, у меня и времени-то нет на личную жизнь. Но кто знает! Говорят же, когда подойдет время брака, никуда от него не денешься. Я ведь и сама вышла замуж быстро и неожиданно. Может, и в будущем так случится. Скажешь «нет», а окажется «да». Но пока я не встретила того, кто покорил бы мое сердце.

– И на свидания не ходите?

– Нет, мне же не 18 лет. Бывало, что ждали у подъезда и звали на свидание. Сейчас я и внимания на такое не обращаю. Вообще, честно говоря, поражаюсь людям, которые знакомятся по интернету и женятся. Но, наверное, это судьба. Бывают же пары, которые случайно встречаются и соединяются.

– Как вы относитесь к браку по расчету?

– Я так не смогу. И характер у меня, как у Скорпиона, не самый лучший. Хотя после рождения ребенка я изменилась процентов на 70. Раньше была жестче, сейчас на многое могу посмотреть сквозь пальцы, промолчать. Раньше такого и в помине не было, куда там промолчать!

– Не жалеете, что в свое время не смогли сохранить семью?

– Мой бывший муж знал, на ком женится. Артист не может сидеть дома. Если он начинает сидеть дома, его творчеству приходит конец. А моему мужу была нужна домоседка. Поэтому мы с ним спокойно разошлись, без ссор и скандалов. Мы до сих пор друзья, общаемся. Он приходит к дочери, забирает ее к себе. Он хороший отец.

– Может быть, есть надежда на воссоединение?

– У него, кажется, есть такое желание. Дом строит, если не ошибаюсь. Но у меня – нет. А раз так, то ничего и не получится. Порезанный хлеб обратно не склеишь и человека не изменишь. Хотя все меняется, ничего нельзя решить заранее. Как на роду написано, так и будет.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского