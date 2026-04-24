Певица Гульназ Шарипжанова рассказала, кто главный в их семье

Гульназ Шарипжанова рассказала, кто в их семье главный и кто принимает серьезные решения. Об этом певица сообщила в программе «Сер итеп» телеканала «Туган тел», согласно «Интертат».

«Без указания Ильсура я ничего не могу сделать. На сцене всё выглядит иначе – да, я огонь, Ильсур немного спокойнее. Но по гороскопу Ильсур – скорпион. Я всегда думаю: «Подожди, что скажет Ильсур? Нужно посоветоваться с Ильсуром, узнать его мнение», – рассказала она.

По словам Гульназ Шарипжановой, вклад Ильсура в творческие успехи семейного дуэта также очень велик.

«Возможно, вы не знаете, но весь наш репертуар в творчестве собирает Ильсур. Он находит стихи, отдает их композитору, аранжировщику», – рассказала Гульназ.