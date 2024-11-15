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Певица Гульназ Батталова рассказала, как повредила ногу на проекте «Голос»
Проживающая сейчас в Америке татарская певица Гульназ Батталова рассказала, как повредила ногу, упав со сцены во время съемок для «Первого канала», передает издание «Интертат».
По словам Гульназ Батталовой, вышеупомянутый случай произошел примерно 10 лет назад, когда артистка участвовала в проекте «Голос».
«Это был второй сезон проекта “Голос”. Я в своей манере исполняю песню “Как прекрасен этот мир”. Жюри начинает мне говорить: “Что вы наделали?”, “Зачем вы такую песню испортили?”. Я спускаюсь со сцены, каблук моих туфель отходит назад, и я с грохотом падаю на пол…», – рассказала певица.
Батталова отметила, что момент ее падения очень напугал ее маму, которая во время записи передачи находилась с ведущим в специальном помещении.
«На кадрах мое падение не показывают. Мама, которая сидела с Дмитрием Нагиевым в соседней комнате, встревоженно вскакивает. “Он потеряла сознание?” – беспокоится она. В этот момент ко мне подбегают Дима Билан и Леонид Агутин. Они меня начинают поднимать: “Гульназ, с вами все хорошо? “. В эти минуты я их вижу вблизи и никакой боли не чувствую. Вот он, мой момент популярности, думаю я! А на следующий день у меня опухает лодыжка», – рассказала Гульназ Батталова.
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