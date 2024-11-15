Певица Гульназ Батталова рассказала, как повредила ногу на проекте «Голос»

Проживающая сейчас в Америке татарская певица Гульназ Батталова рассказала, как повредила ногу, упав со сцены во время съемок для «Первого канала», передает издание «Интертат».

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По словам Гульназ Батталовой, вышеупомянутый случай произошел примерно 10 лет назад, когда артистка участвовала в проекте «Голос».

«Это был второй сезон проекта “Голос”. Я в своей манере исполняю песню “Как прекрасен этот мир”. Жюри начинает мне говорить: “Что вы наделали?”, “Зачем вы такую песню испортили?”. Я спускаюсь со сцены, каблук моих туфель отходит назад, и я с грохотом падаю на пол…», – рассказала певица.

Батталова отметила, что момент ее падения очень напугал ее маму, которая во время записи передачи находилась с ведущим в специальном помещении.

«На кадрах мое падение не показывают. Мама, которая сидела с Дмитрием Нагиевым в соседней комнате, встревоженно вскакивает. “Он потеряла сознание?” – беспокоится она. В этот момент ко мне подбегают Дима Билан и Леонид Агутин. Они меня начинают поднимать: “Гульназ, с вами все хорошо? “. В эти минуты я их вижу вблизи и никакой боли не чувствую. Вот он, мой момент популярности, думаю я! А на следующий день у меня опухает лодыжка», – рассказала Гульназ Батталова.