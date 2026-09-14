Певица Гульнара Габидуллина сообщила о смерти матери

Мать Певицы Гульнары Габидуллиной ушла из жизни. О печальной новости певица сообщила в социальных сетях.

«Мама, родная моя, самый дорогой человек на свете, кровиночка моя… Прощай...» – пишет она.

Незадолго до этого певица рассказывала, что у ее мамы случился инсульт и она находится в больнице в очень тяжелом состоянии. К сожалению, врачи не смогли спасти близкого человека Гульнары. Церемония прощания с покойной прошла сегодня в мечети «Казан нуры». Затем маму Гульнары Габидуллиной увезли и похоронили в ее родной деревне – в селе Кече Сон Мамадышского района.

Гульнара Габидуллина всего сорок дней назад проводила в последний путь и свекровь. Об этом пишет на своей странице ее дочь Амина Муртазина. «Сегодня умерла моя бабушка Губадия. Завтра моей бабушке – сорок дней, как ушла из жизни бабушка Атня», – говорит она.