Певица Эльмира Сулейманова похоронена на кладбище села Малая Шильна Тукаевского района

Фото: © Гульназ Хабибуллина / «Татар-информ»

Певица, заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова похоронена на кладбище села Малая Шильна в Тукаевском районе.

Проститься с артисткой пришли ее близкие и родные, почитатели творчества, жители села Малая Шильна. Эта деревня, расположенная в 4 километрах от Челнов, заселена русскими и татарами, население — около тысячи человек. Эльмира — уроженка Челнов, ее муж Дмитрий — отсюда, поэтому, посчитав эту деревню красивым, светлым местом, родные решили предать тело земле именно здесь.

Проводить Эльмиру Сулейманову в последний путь люди пришли и к ее дому в Челнах. С певицей прощались, напоследок подарив ей свои искренние аплодисменты. Официальная часть гражданской панихиды прошла на кладбище. Был проведен обряд по мусульманским канонам.

На кладбище также пришли мама Эльмиры, младший брат Марат, дочка певицы — ученица 9 класса Диана. Родные решили, что восьмилетнему Артему не стоит видеть похороны, и будет лучше, если он запомнит маму живой. Поэтому мальчика оставили с бабушкой с папиной стороны — свекровью Эльмиры.

В ходе панихиды слова прощания с певицей сказали ее баянист Файзелхак Халимов, представитель компании «Барс Медиа» и другие.