Певица Эльмира Калимуллина стала мамой

Известная певица, заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина стала мамой – накануне она родила мальчика. Об этом певица рассказала в своем Instagram*-аккаунте.

«Вчера состоялось прекрасное событие. Я стала мамой. Мы счастливы. Наш драгоценный мальчик, добро пожаловать в новый мир», – написала она в сторис.

Напомним, Эльмира Калимуллина родилась в 1988 году в Нижнекамске. Она является финалисткой конкурса «Голос» и обладает неофициальным титулом «Серебряный голос» России. Подробностей о муже Калимуллина не сообщала, но рассказала, что замужем за «человеком из творческой среды».

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