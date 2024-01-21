Певица Елена Темникова спела песню о «КАМАЗе»

Певица Елена Темникова исполнила песню о «КАМАЗе», выступив на шоу «Конфетка». Видеороликом в своем телеграм-канале поделилась татарстанская компания.

На сцене установили настоящий грузовик, в кабине которого во время выступления находилась исполнительница.

Авторами песни являются Songwriters Family, которые тоже приняли участие в выпуске. По замыслу программы, Темникова представила зрителям свое прочтение известной в интернете композиции.

«Мы всегда были уверены, что наш КАМАЗ — это конфетка! Спасибо авторам песни, Елене Темниковой и создателям шоу Конфетка!» – говорится в подписи к ролику.