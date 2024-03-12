Певица Диана Гурцкая оценила участников фестиваля «Белая трость» в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народная артистка России Диана Гурцкая приняла участие в прослушивании участников XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», которое прошло в казанском детском центре «Экият».

«Никто не верил, что у меня получится создать такой фестиваль. Я всегда мечтала приехать в Казань. Татарстан — это сердце музыки, очень хотелось его увидеть. Здесь много внимания уделяют именно инструментальной музыке. На фестиваль „Белая трость“ многие приезжали из Татарстана. Сегодня я увидела фантастических детей», — поделилась певица.

Прослушивание участников прошло в двух номинациях: сольное пение и инструментальное исполнение. Также для Дианы Гурцкой была организована экскурсия по театру.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Певица пришла в полный восторг от атмосферы «Экият» и его кукол.

«Изготовление кукол — это ответственное дело. В них вложено столько доброты и души, все куклы как живые», — восхитилась народная артистка России.

В завершение певица поблагодарила всех участников, вручила им дипломы и отметила, что мероприятие прошло на высшем уровне. «Хочется поблагодарить в первую очередь родителей детей за их веру и поддержку. Главное — слышать не только ушами, но и сердцем», — подчеркнула Диана Гурцкая.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» помогает детям с нарушением зрения раскрыть свой талант и приобрести опыт выступления перед зрителями на сцене. Те дети, которые пройдут отбор, поедут в Москву, чтобы выступить вместе с популярными артистами. Всего в прослушивании приняли участие 19 детей.

Анастасия Спивакова