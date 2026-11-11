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Общество 11 ноября 2026 14:56

Певица Defne из Казани выпустила татарскую версию песни из «Фиксиков»

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Казанская исполнительница в жанре инди-поп Defne выпустила трек «Часики (Сәгатьләр)». Композиция станет частью подготавливаемого альбома «Народных Фиксипелок». Сама артистка, по ее словам, осталась в шоке от этой коллаборации.

В новом сборнике известные детские песни исполняются на языках народов России и обретают новое звучание за счет традиционных мотивов.

Видео: соцсети Миллиард Татар

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

#певица #Казань
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