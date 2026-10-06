Певица Чэчкэ рассказала о работе продавцом в сельском магазине

Фото: соцсети певицы Чэчкэ

Певица Чэчкэ рассказала, что в молодости работала продавцом в сельском магазине. Своими воспоминаниями артистка поделилась на личной странице в социальных сетях.

По словам Чэчкэ, сельскому продавцу приходилось совмещать сразу несколько обязанностей. Помимо продажи товаров, она выполняла работу грузчика, уборщика и бухгалтера.

«В каждом магазине есть волшебная „тетрадь долгов“! У нас она до сих пор сохранилась! Вся деревня с тобой дружит – ведь ты еще можешь пригодиться», – написала певица.

Чэчкэ также вспомнила о регулярных проверках и рассказала, как местные жители заранее оставляли в магазине заказы. Покупки собирали в пакет, а затем забирали по дороге в клуб.

«Еще очень много разных приключений, о них позже», – пообещала артистка.