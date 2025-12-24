Певица Bearwolf подала в суд иск на бизнесмена из Лениногорска

Певица Валерия Василевская, выступающая под псевдонимом Bearwolf, подала исковое заявление в Арбитражный суд на предпринимателя Валентина Кангро из Лениногорска. Информация о поступлении иска опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным системы, заявление зарегистрировано 22 декабря 2025 года.

При этом суть претензий артистки к бизнесмену пока не раскрывается: материалы дела не содержат подробностей, а категория спора не уточнена.